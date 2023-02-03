搶攻情人節商機，台北遠東香格里拉飯店即日起至3月14日推出期間限定情人住房專案，2／14日當天馬可波羅義大利餐廳則推出「香戀馬可」情人節限定六道式套餐，一樓The Cake Room即日起至2月15日推出情人節限定蛋糕，提供吃、住與送禮等不同提案讓有情人浪漫過節。

台北遠東香格里拉即日起至3月14日推出期間限定情人住房專案，三種房型可供戀人選擇，其中最奢華的「總是寵愛．一生香愛」住房專案每晚131,400元起，可入住總統套房，包含浪漫氣球及花藝佈置、豐盛早餐、豪華閣貴賓禮遇和電影院包場服務，非常適合求婚、熱戀情侶或注重節日儀式感的夫妻。

喜歡低調奢華的戀人，推薦入住台北遠東香格里拉的特級套房，在華麗優雅的套房裡獨享浪漫氛圍。專案包含雙人豐盛早餐、精選香檳一瓶、甜蜜氣球及花藝佈置、迎賓巧克力以及豪華閣行政酒廊禮遇，每晚52,999元起。若入住舒適寬敞的台北101景觀尊榮客房，包含馬可波羅餐廳的「香戀馬可」情人節限定套餐兩客含一支粉紅氣泡酒、雙人豐盛早餐、加贈名媛貴婦愛用的Abysee 黃金藻青春化妝水，和保濕逆齡多效面膜（5片裝）禮盒組，此專案每晚11,999元起。

2月14日當日以高樓景觀聞名的馬可波羅義大利餐廳，推出「香戀馬可」情人節限定六道式套餐，雙人訂餐再送一支法國微甜粉紅氣泡酒，每位3,980+10％元，還可每人加800元指定馬可波羅酒廊窗邊席，眺望台北101，享受無敵美景。一樓The Cake Room為戀人們獻上兩款甜蜜情人節蛋糕－「粉紅天使」及「熊尬意您」，每個1,580元，需事先預訂。從西洋情人節到白色情人節，說愛表情趁現在。

台北遠東香格里拉德籍行政甜點主廚法蘭克（Frank Braun）以情人節主題設計期間限定蛋糕，第一款是充滿夢幻粉紅泡泡的「粉紅天使」蛋糕，以香草海綿蛋糕為主體，內餡使用荔枝茉莉花慕斯交織出多層次香甜口感。另一款「熊尬意您」巧克力覆盆子蛋糕，用濕潤鬆軟的巧克力海綿蛋糕製作成內餡，搭配酸甜的蔓越莓果醬、外層以巧克力糖釉呈現晶亮黑外型，層層堆疊濃郁綿密的黑巧克力，口感豐富層次分明，主廚特別以巧克力細膩製作兩隻超萌的泰迪熊點綴其上，就像沉浸愛情裡的情人相互依偎！限定蛋糕需三天前預訂。

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