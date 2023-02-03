在這107戶中最高總價是位於桃園龜山，總價高達3706萬元，不過，該平價宅屬於大面積，大約有107坪。最高單價則是座落於台北市建國南路一段，每坪單價高達約95萬元。根據公告今年台北市有17戶平價宅，包含民權西路捷運站，面積大約16坪，總價960萬元，屋齡33，是台北市內唯一總價低於千萬元。

另外，備受關注有近捷運辛亥站的「南方莊園」，過去只要有釋出，幾乎秒殺的標的，這次金聯也釋出3戶，面積約37坪至44坪，總價2558萬到3178萬元等；另外內湖捷運站潤泰京采機能宅也有3戶，面積20到42坪，總價1900萬到2662萬元。

根據金聯公告，2月8日至3月7日受理申購，要約保證金及登記手續費為3.1萬元，內含登記手續費1000元及要約保證金3萬元。而今年平價宅也釋出好康，完成登記還可以包含抽手機、平板電腦、成交金戶定額折價、免再加價、免仲介費、免代書費等好禮。