經濟部標準檢驗局表示，手提燈籠屬節慶商品，為增添年節氣氛，市面上的手提燈籠在材質或形式上變化多樣，以吸引消費者購買及提供兒童玩耍使用。為維護兒童遊戲玩耍之安全，只要是設計、製造、陳列、銷售或標示供14歲以下兒童玩耍遊戲使用之手提燈籠，都屬於該局公告之應施檢驗玩具商品範圍，無論是進口或是國內產製，皆須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗標識，始可進入國內市場。

標準檢驗局強調，為使相關單位採購符合檢驗規定之手提燈籠提供予大眾，已函請交通部觀光局、衛生福利部、經濟部中部辦公室、各直轄市及縣(市)政府等機關，確認所採購之「手提燈籠」是否於商品本體或外包裝貼有商品檢驗標識及中文標示等相關資料。此外，為讓兒童過個快樂的元宵節，標準檢驗局呼籲家長在選購手提燈籠時，有7大注意事項及1項提醒，包含應購買有貼附「商品檢驗標識」之手提燈籠商品。注意是否貼附詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、主要成分或材質、警語及使用方法等標示內容。選擇適合兒童年齡之燈籠玩具，勿將非適用年齡之燈籠玩具給幼童玩耍，以避免不必要之傷害。

購買時檢查手提燈籠組裝零件是否牢固及其小物件是否易鬆脫，以防兒童誤吞。檢查手提燈籠本體有無銳邊，以確保兒童玩耍時不被割傷。注意燈籠附件之提繩、電線不可過長，以免小朋友使用時發生繞頸危險。注意電池之正負極標示，若須使用二顆以上電池時，應避免混用不同廠牌、材質或規格之電池，以防止過熱發燙引發危險。

另外也提醒家長，使用傳統之蠟燭燈籠或3歲以下的兒童在使用手提燈籠時，家長應陪同在旁看護。