多家貨代業者表示，1月適逢農曆年節影響大陸出貨，在船舶運力供過於求的情況下，船公司持續搶貨殺價，歐洲線多數為萬TEU大船在跑，貨量少、填艙壓力大。據傳，因為歐美訂單少，許多大陸工廠延後復工，船公司估計可能要等到3月貨量才會明顯增加。

為了穩運價，船公司一面持續加碼緊縮艙位供給，一面轉進仍有利可圖的航線。業界透露，目前跨大西洋線，歐洲到美東每40呎櫃仍有6,000美元以上；上海至南美線3日報價每20呎櫃上漲376美元至1,441美元，不過隨聞風而至的船舶增加，許多航線運價隨之波動。

據SCFI最新報價，上海到歐洲每20呎櫃運價961美元，下跌53美元、跌幅5.23％ ；到地中海每20呎櫃運價1,754美元，下跌62美元、跌幅3.41％；到美西每40呎櫃運價1,363美元，下跌40美元、跌幅2.8％；到美東每40呎櫃運價2,706美元，下跌77美元、跌幅2.77％。

另外，上海到南美每20呎櫃運價1,441美元，上漲376美元、漲幅35.3％；到波斯灣每20呎櫃上漲40美元至1,040美元；到東南亞新加坡航點每20呎櫃運價下跌4美元至154美元。