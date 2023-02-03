是元介前來朝聖馬戲團表演。（羅永銘攝）

楊貴媚前來朝聖馬戲團表演。（羅永銘攝）

李天柱前來朝聖馬戲團表演。（羅永銘攝）

邱凱偉（Darren）、楊貴媚、李天柱、張勛傑、TRASH、張若凡、是元介等藝人今（3）日都被《美國驚奇大馬戲團》的魅力吸引前來朝聖。Darren帶著1歲多兒子Travis亮相，Travis面對鏡頭完全不怕生，他留著一頭長髮，長相相當秀氣，像個小女孩，經紀人TOTO說Travis的頭髮從出生至今都還沒剪過。Darren最近和太太帶兒子去看鯊魚寶寶演出，兒子聽到鯊魚寶寶歌超嗨，陪兒子放電雖超耗體力，但他還是樂當超級奶爸。

小八前來朝聖馬戲團表演。（羅永銘攝）

911健志和造型師女友也低調前來觀賞表演。（羅永銘攝）

鍾瑶來之前就一直很期待看到空中飛人、高空摩托車等表演，張勛傑也特別撥空來看演出，「有些表演項目看起來真的很危險，尤其是高空摩托車快速升高且360度旋轉，真的很敬佩這些特技演員，是個很特別的觀賞體驗。」

《美國驚奇大馬戲團》精采表演照。（寬宏提供）

《美國驚奇大馬戲團》演員們儲備已久的能量大爆發，從堪稱世界上最難執行的空中飛人、驚險刺激的360度五人特技鞦韆、超人體極限的花式彈簧床跑牆、令人嘆為觀止的高空迴旋風暴摩托車、挑戰危險邊緣的繩索和競速滑板車特技，還有融入阿根廷傳統的馬蘭波牛仔絕技以及逗趣的小丑表演，每一項皆讓現場觀眾驚呼連連。

《美國驚奇大馬戲團》精采表演照。（寬宏提供）

《美國驚奇大馬戲團》精采表演照。（寬宏提供）

特別是高難度的空中飛人，表演者精準敏捷的於高空飛桿上穿梭、拋接，緊緊吸引所有人的視線，而快速升至高空中並開至觀眾席上方的迴旋風暴摩托車，更讓大家紛紛表示：「表演真的超乎想像」，特技演員們卯足全力的演出，絕對值回票價。