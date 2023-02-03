多家美國媒體報導，美國國防部官員當地時間2月2日表示，美國軍方正在追蹤突現美國大陸上空的一顆疑似來自中方的高空「間諜」氣球，並稱這顆「間諜」氣球的出現可能進一步加劇緊張的中美關係。對此，前立委郭正亮今（3）日就表示「這種新聞在這種時候，在這麼多美國重要媒體這樣爆出來，表示布林肯的訪問不太妙，雙方可能沒有達到任何的默契」，引發討論。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計在2月5日至6日訪問中國大陸，而郭正亮今日在中天節目《頭條開講》中表示，「這實在是很難想像，如果是這種新聞在這種時候，在這麼多美國重要媒體這樣爆出來，表示布林肯的訪問不太妙，雙方可能沒有達到任何的默契，不然怎麼會有這麼多敵視對方的新聞，才即將出訪前才放出來呢？」

郭正亮更點出，「如果說這個事情是真的，那這個就是很好的證據，『你怎麼可以對我做這種行為呢？』那這樣布林肯手上東西可多了，就會講到讓中國大陸說不出話來」，郭正亮最後也說，「那現在都沒有像樣的照片，也沒有軍事專家看來靠譜的證據，這樣是要幹嘛？如果沒有到那個層級的證據，就只是要影響輿論而已」。