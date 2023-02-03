露營達人Candice喜歡有主題特色的營地，像是春天可以賞櫻。（Candice提供）

露營不是為了孩子，而是擁有彼此多一點的相處時間。（Candice提供）

每個營地都各有特色，對Candice來說重點是衛浴設備、營地環境、和帳蓬擁擠程度。（Candice提供）

露營風氣漸興，也成為熱門的親子共遊行程，這次特別邀請露營達人Candice分享她的露營美學與露營心法。

露營達人Candice表示，在疫情期間開始露營，一開始先買二手裝備，大約1個月2到3次，只要時間許可幾乎每週都會去露營，至於時下流行的露營美學，她說，自己也會加入露營美學的社群社團，去看大家在露營的時候的布置，她也覺得露營美學很重要，因為大家對於美的東西都有一種嚮往。

本身也是精品公關的她，對於美感也自有想法，她說，在選擇色彩搭配上，她建議，顏色可以選相襯色，如果很難想像什麼是相襯色的話，最簡單的例子就是大地色系，像是駝色、棕色、沙色、軍綠色等，以能融入戶外自然環境為主，看起來第一眼就會舒服。

在裝備上的建議，她說，選的裝備最好能系統化或是靈活性高互相能搭配，以露營最常面臨的收納問題，例如她自己常用的THOR箱，尺寸有大有小，可以因應車子空間或是帳篷的大小有不同排列組合，搭在一起的時候又具備整體性，視覺效果很加分。又或是以露營桌來說，IGT桌款可因應露營者的不同需求，縱使與大家一樣買同一款桌型，都會因為使用者習慣的不同，而呈現出不同的視覺和使用效果，可以同中求異又不太會失敗。

最後她特別分享，露營心法就是「簡單但不將就。」自己看不對眼的東西，千萬不要因為方便、便宜或缺貨而將就購買，一個自己不喜歡的東西怎麼會美得起來，如果是自己喜歡且有研究的東西，一定會對材質、價格、背景有一定程度的了解，最後下手前提醒自己，不要將就於價格或是急用或是圖個方便，這樣所選擇的東西自然而然就能有一定的質感和風格，那就離露營美學更跨進一步了。

在收納上，她會將露營的東西和家裡用的東西各一套，不共用，會減少很多的打包時間和也能降低漏東漏西的問題，另一個重點就是輕量化，至於小朋友的準備，如果小孩已經能夠自己整理自己的背包，讓他們能夠自己整理和選擇要帶什麼東西去露營，然後把他的包包就跟他的座位一起，那麼一到營地的時候，大人先忙著搭帳時，小孩就能自己拎著背包去旁邊玩，不用還要從深處先找出孩子的東西，搞定他之後才開始搭帳。

Candice在挑選營地的重點是衛浴設備、營地環境、和帳蓬擁擠程度，衛浴設備是最難維護保持的，如果維持乾淨整潔，那會對露營者來說很加分，也會覺得這個營地被照顧得很好很放心，營地環境，指的不是戲水池、沙坑、溜滑梯這種遊樂設施，這類型的營地大部分在收帳數和露營人數來說密度會比較高，反而壓縮了小孩可以活動的範圍和奔跑的空間，她自己會優先選擇營地附近有可以走走的例如竹林步道或是老街，營地環境有自然探索的環境，像是賞螢、攀樹活動之類。

針對親子露營，Candice也提供自己的心得，她說，帶孩子露營時，父母會陷入一個迷思就是，「有遊樂設施比較好放電可以早早入睡。」她覺得可以換一個角度思考，在遊樂設施那一塊平常去公園也能有這些設施，一定要大包小包地出門露營才能有嗎？在小孩聚集的遊樂設施最容易發生碰撞和糾紛，到頭來又要大人特別留心或是在那邊看著，那大人不就體驗不到露營的真諦了嗎？露營一定要大人也有樂趣，親子露營才能比較長久且找到平衡，不然時間久了就會覺得，露營只是為了孩子。以她自己來說反而會希望能跟孩子有多一點的相處時候，例如走營區附近的竹林小徑、抓蟲賞螢又或是健行去小瀑布玩水，這些都是平常不會有的活動，能夠在露營同時一起完成，就能成為很好的回憶。