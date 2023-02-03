有男子拍下1處停車場自動繳費機不斷掉出10元硬幣，讓他開玩笑表示「過年停車中大獎」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

恭喜機台主中拉霸頭彩！有男子在網上分享1台疑似當機的停車場自動繳費機影片，從影片中可見，繳費機瘋狂地掉下10元硬幣，「框啷、框啷」的聲音也讓一旁觀看的民眾喊著「好酷喔」，且另外還看到觸控螢幕反白疑似當機狀況；而原PO也開玩笑表示「過年停車中大獎了！」；網友則笑稱「這是壓了幾倍！中大BAR了」、「你車號是7777嗎」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1段10秒影片，從影片中可見，有台停車場內的自動繳費機疑似故障，不斷掉下10元硬幣，且繳費機螢幕也呈現白色畫面疑似當機，一旁還聽到有人喊著「好酷喔」；原PO也在貼文寫下「過年停車中大獎了！」。

影片一出，網友紛紛留言表示「拉桿在哪！？我也要去試試看」、「道理我都懂，為什麼你的繳費亭比較好玩？」、「這是壓了幾倍！中大BAR了」、「我以為是拉霸機」、「過年期間限定，中麻阿啦」、「這吃角子老虎怎麼玩」、「你車號是7777嗎」、「恭喜3號機台主中拉霸頭彩」、「好奇可以掉多久？」、「您停了777小時7分7秒嗎」。