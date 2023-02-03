2023苗栗𪹚龍民俗踩街表濱，3日晚間在苗栗市熱鬧登場，苗栗市長邱鎮軍等主持啓動儀式。（謝明俊攝）

2023苗栗𪹚龍民俗踩街表濱，3日晚間在苗栗市熱鬧登場。（謝明俊攝）

2023年苗栗𪹚龍系列活動，最熱情、最熱鬧也最受小朋友喜愛的民俗踩街，3日晚間7時在苗栗市登場，25個團隊從南苗三角公園出發，沿著中正路一路走到北苗火車站前廣場，中途停留表演引來民眾夾道歡迎，歡呼不斷，為表演團隊精采的表演喝采。

苗栗𪹚龍踩街3日晚間熱鬧登場，精彩演出畫面曝光。

2023苗栗𪹚龍民俗踩街表濱，3日晚間在苗栗市熱鬧登場。（謝明俊攝）

2023苗栗𪹚龍民俗踩街表濱，3日晚間在苗栗市熱鬧登場。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍踩街3日晚間熱鬧登場，精彩演出畫面曝光。

今年適逢苗栗𪹚龍25週年，呼應今年𪹚龍主題「龍躍貓裏 精彩25」，邀來25隊全台各地優秀的表演團隊，踩街也以金、木、水、火、土的五行概念，取其「5」與「舞」同音，規劃出「金龍勁舞組、木龍飛舞組、水龍柔舞組、火龍熱舞組及土龍樂舞組」，各地團隊舞出精彩、舞出活力，也舞出苗栗𪹚龍文化之美。

2023苗栗𪹚龍民俗踩街表濱，3日晚間在苗栗市熱鬧登場。（謝明俊攝）

2023苗栗𪹚龍民俗踩街表濱，3日晚間在苗栗市熱鬧登場。（謝明俊攝）

2023苗栗𪹚龍民俗踩街表濱，3日晚間在苗栗市熱鬧登場。（謝明俊攝）

踩街開場由鐵四帝打頭陣演出，陣頭加上舞蹈不落俗套的表演，讓鄉親驚豔不已，隨即在市長邱鎮軍及與會貴賓進行啟動儀式後，由弗莎巴西打擊樂團震天價響的擊鼓聲率先出發，緊接著是螢光官將首藝陣、身聲劇場桐花仙子高蹺藝趣、特技空間的動物狂想馬戲、印第安舞團…等團隊接續出場，創新又豐富視覺感觀的團隊，頓時讓圍觀民眾臉上露出驚豔的笑容，表演者穿梭大街與民眾互動，場面熱絡。

2023苗栗𪹚龍民俗踩街表濱，3日晚間在苗栗市熱鬧登場。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍踩街3日晚間熱鬧登場，精彩演出畫面曝光。

踩街後半段以在地團隊為主，建功國小競技龍、新港國小競技獨輪車、苗栗縣國標舞競技協會等，在地子弟登場，鄉親們掌聲如雷，給予鼓勵與喝采。

2023苗栗𪹚龍民俗踩街表濱，3日晚間在苗栗市熱鬧登場。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍踩街3日晚間熱鬧登場，精彩演出畫面曝光。

在民俗踩街表演團體陸續出發前的晚間6時30分，在中正路沿線的第一銀行前、黃昏市場、體育館前、建中街口、北苗火車站廣場也有超過20支社區的暖場演出。最後安排的𪹚龍秀，在北苗火車站登場，炮聲隆隆作響，祥龍在煙霧之中舞動，有如神龍駕霧騰雲震撼十足。