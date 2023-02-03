台灣的便利商店四處林立，還有不少門市能借用廁所。一名網友日前到某超商上廁所時，驚見牆上竟貼有警告文，要求「大便哥」對準馬桶，別再隨意噴濺排泄物，而A4紙底下的空白處竟成了留言板，甚至有人筆戰，照片曝光後，讓網友看了大歪樓，紛紛笑說，「到底誰會隨身攜帶原子筆啦」、「真的好想去留言」。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上傳在某間便利商店廁所拍下的照片，只見牆上貼了一張A4紙寫著「警告大便哥」，原來某客人幾乎天天都到這間便利商店的廁所報到，但排泄物卻沒有瞄準馬桶，噴得四處都是，讓店員氣得直說：「我們不歡迎這種沒公德心的奧客，店員每天清掃時都要詛咒你，請你多點公德心」。

超商店員在廁所牆上貼出警告文，希望「大便哥」排泄時能對準馬桶。（圖／網友授權使用）

然而，居然有眼尖的客人抓出錯字，還用原子筆畫了3個空格，示意店員罰寫，而這張警告單也瞬間變成了留言板，像極了小朋友在吵架：「要警告請先學好中文」、「字很不好看！請多練習寫字好不好」、「多嗆？」、「別吵，你們的字都很難看」、「吉啊」。

照片曝光後，讓許多網友看了不禁會心一笑，紛紛回應，「為什麼他們大便都有帶筆」、「好好笑，好想去留言」、「嗆人家字不好看那位，字也很醜啊」、「廁所開戰了」、「我國中水壓太強，大便會噴到天花板」、「一群人在一個天天有烙賽的廁所裡當筆友」。