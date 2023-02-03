民進黨去年九合一選舉大敗之後，總統蔡英文辭去黨主席一職，前行政院長蘇貞昌也隨之下台，由前副總統陳建仁組建新的內閣，副總統賴清德則接任民進黨黨主席，而近日根據《TPOC台灣議題研究中心》最新的數據指出，賴清德現在的網路聲量被陳建仁超車，對於賴清德角逐2024恐怕是巨大考驗。

根據《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」的分析指出，從賴清德、陳建仁自1月23日至2月1日之間的網路聲量走勢可以看到，雖說賴清德現在是民進黨內最有可能角逐2024總統的人選，但網路數據分析結果卻顯示「賴清德的網路聲量被陳建仁超車」，如賴清德原本每日獲得超過4千則的網路聲量，陳建仁的聲量卻不到1千，但在宣布陳建仁點頭接掌閣揆後，單日聲量一舉突破萬則，隨後一路呈現領先態勢。

TPOC更分析，賴清德聲量落後的原因在於，雖然陳建仁在上任行政院長之前，有來自在野黨的各種火力攻擊與質疑，陳建仁並未親上火線正面回擊，但綠營提供火力奧援，正反攻防使陳建仁的網路聲量越疊越高，最終在正式上任後連續兩天聲量破萬，最高達到21958萬則聲量。「這也顯示，賴清德目前身兼副總統、民進黨主席兩職務，如何吸引民眾注意、獲得鎂光燈青睞並維持討論度，仍是巨大考驗」。