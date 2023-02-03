中國外交部發言人今天(3日)晚間發布「答記者問」證實，近日一艘中國無人飛艇出現在美國空域。

美國五角大樓新聞秘書萊德(Patrick Ryder)准將美東時間2日表示，美國政府發現並正在追蹤一個在美國大陸上空已飛行數日的高空監視氣球，美軍方「確信」這顆高空氣球「來自中國」，「在過去的幾年中，包括在本屆政府之前，我們多次監測到這種活動。」

針對美軍的指控，中國外交部發言人毛寧今天（3日）下午在例行記者會中回應，在事情搞清楚之前，任何的猜測和炒作都不利於事情的解決。她同時強調，中國是負責任的國家，無意侵犯任何國家領土和領空，希望能同美方共同冷靜和謹慎處理。

過了幾個小時後，中國外交部發言人今天晚間9點半發布「答記者問」證實，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。

中國外交部發言人表示，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。