國民黨在2022年九合一選舉大勝，對2024總統大選也勢在必得，目前以新北市長侯友宜聲勢最高。前民進黨立委沈富雄表示，國民黨主席朱立倫就是捨不得講「我不選總統」這5個字。

針對2024總統大選人選，沈富雄2日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，副總統賴清德是「逆水行舟」。至於侯友宜，他未來的動作，沒人猜得準。

沈富雄接著指出，因為關鍵不在侯友宜，而是在朱立倫，朱立倫捨不得出來講「我不選總統」，若能如此，問題就解決一大半，可是朱立倫就是捨不得講這句話，也許朱立倫捨不得講，有他的道理。沈富雄甚至說，他不願意現在提早罵朱立倫，朱立倫可能要到最後才出招，因而會讓人覺得「好漂亮」。

至於民眾黨主席柯文哲，沈富雄表示，柯文哲不可能不選2024，國民黨應也不會去想和柯文哲合作這件事；柯文哲也知道，柯也說「藍白合」不可能。柯文哲選不選由不得他，他為了救他的黨、讓不分區立委數目不比現在差，再痛苦、心裡頭再有100個不願，他也得去選2024。何況柯文哲喜歡這個調調，可說是自得其樂。