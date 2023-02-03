「2023竹北市元宵燈會」推出主題活動「親子互動趴」及重頭戲「元宵晚會」，明（4日）於竹北市文化公園熱鬧登場！「元宵晚會」由「音樂祭女王」DJ圓圓主持，並邀請人氣男團U：NUS與麋先生等重量級卡司演唱，讓民眾賞燈之餘還能一飽耳福，在美麗繽紛的燈會中感受巨星的超強熱力！「親子互動趴」則邀請小朋友最愛的「咖哩玩劇團」，要帶給大小朋友滿滿歡笑。

「2023竹北市元宵燈會」重頭戲「元宵晚會」於明（4日）晚7點登場，邀來人氣爆棚的超強卡司演唱，壓軸為金曲天團麋先生，另外還有地表最炸男團U：NUS、台語天后張涵雅、最狂新人艾薇、電音教主安苡葳、清新女神張語噥等輪番上陣，豪華演出陪伴民眾嗨迎元宵，歌手將演唱一連串膾炙人口的熱門歌曲，眾星雲集讓特色燈區成為絢麗的元宵響宴！竹北市長鄭朝方表示，為了給民眾一個最難忘的元宵，今年「元宵晚會」特別邀請重磅卡司演出，精心安排熱鬧的晚會陪伴民眾揚眉兔氣迎接美好的一年。「元宵晚會」將在中視菁采台、中視新聞YT頻道、藝遊竹北官方臉書直播。

另外，「2023竹北市元宵燈會」也推出「親子互動趴」，邀請大小朋友都喜愛的「咖哩玩劇團」表演，以應景的主題「兔寶的新年願望」，寓教於樂闡述只要誠心誠意的許願，再加上身體力行就能實現願望的奇幻冒險之旅，充滿年味又精彩的表演要讓民眾耳目一新，表演期間還有互動遊戲及有獎徵答！現場還有「世界冠軍扯鈴秀」、「菲力冠軍魔術氣球秀」、「震撼立方體雜技秀」等表演，主辦也精心規劃猜燈謎送精美小禮物活動，非常適合闔家同遊。

竹北市長鄭朝方表示，今年元宵來竹北除了可以欣賞超萌主燈「Q版太空兔」之外，還精心安排四大特色燈區，包含「科技燈區」、「昆蟲燈區」、「山岳燈區」、「水月燈區」，為期10天的燈會，連續兩週都規劃不同主題特色的週末活動，2月5日有民歌演唱趴，邀請到民歌歌姬凃佩岑主持，還有情歌王子王瑞瑜、對唱始祖羅吉鎮、民歌金曲大百合等演唱經典歌曲！2月3日至2月7日每日現場都會發放限量竹北限定款「兔寶寶」、「黃金兔」、「竹北兔遊趣」小提燈，熱情邀請民眾一起來竹北賞燈、看表演、拿燈籠，歡慶元宵。