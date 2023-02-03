正妹網紅語謙（陳語謙）學生時期參加節目《大學生了沒》，以講話語速慢走紅，之後加入人氣YouTuber「反骨男孩」，甜美外型讓她打開知名度，但她已經死會，去（2022）年10月結婚登記，隨即又分享懷孕喜訊，讓一票男粉絲心碎。語謙今（3日）在IG發文宣布平安生女，還立刻幫女兒辦IG帳號當小網美。

語謙從無預警宣布死會，答應男友求婚後，結婚登記後又很快有了愛的結晶，進度超前讓粉絲都很驚喜；語謙過年期間就已經在待產，今（3日）晚間平安生下女兒，開心地在IG分享好消息，「歡迎來到這個世界」，還滿足地說，「終於見到妳」。

語謙平安生下女兒，還幫女兒Yena創IG新帳號。（圖／摘自陳語謙IG）

在生下女兒後，語謙解鎖人生新角色「媽媽」，她也期待地表示，「開啟一家三口的生活」；另外，語謙更迫不及待幫女兒創立IG帳號，女兒的小名叫做「YENA（耶娜）」，還是個在肚子裡住滿39周的健康寶寶。

語謙生女的文章，短時間立刻湧入許多藝人、網紅好友留言祝賀，「恭喜，辛苦媽咪了」、「語謙真的好偉大」、「粉嫩嫩的」、「我哭了，辛苦了」。