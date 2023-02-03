保加利亞ALK航空公司一架客機在途中遇上劇烈亂流，沒想到空服員餐點都還沒送完，連同前方的餐車被拋至空中，撞擊天花板，更衰的是，坐在一旁的乘客直接遭滾燙熱水波及，場面一片混亂，所幸落地後全機沒人受重傷。

事實上，這起航空驚魂是發生在2019年，鑒於近期接連多起類似事件，《每日郵報》(Daily Mail Online)今天再度於社交平台發布這段影片。一架ALK航空公司航班，當天從科索沃首都普里斯提納（Pristina）飛往瑞-法邊境的國際機場，就在降落前20分鐘，乘客捕捉到短短30秒的畫面，一名身穿黃色制服的空姐在走道遞送餐點，突然一陣亂流以致機身劇烈晃動，她硬生生的被扔向空中，餐車上的碗盤、杯水如天女散花般噴飛。

從周圍繫緊安全帶的乘客可以明顯看出，亂流之大，整個人幾乎已離開了座椅。一名女子被餐車上的滾燙熱水淋了滿身，還有人正在祈禱，機艙內淨是大人、小孩放聲尖叫。

事後，巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場發言人接受ABC新聞採訪時說道，飛行員當下立刻聯繫相關單位做好準備，以便落地後馬上將受傷旅客送醫治療；另外，航空公司也表示，客機最後安全抵達，所有人皆無生命安危。