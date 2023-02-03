由億萬導演葉天倫執導的賀歲片《詐團圓》目前全台票房超過2100萬，2月9日起也要在新加坡跟粉絲見面。片中戲份吃重的隋棠，扮演一個不學無術，在舊金山唐人街底層討生活的單親媽媽，跟陳昊森有精彩的母子對手戲，其中2人分開又重逢的橋段，逼哭許多觀眾，隋棠當時很看重這場戲的感情詮釋，為了減少干擾，難得在非激情戲時清場拍攝。

導演葉天倫跟演員們分享到，近期全台跑戲院活動，都反被觀眾們給感動，因為電影放映結束，場燈亮起來的時候，看到很多民眾不論男女老少都淚流不止，很多都是全家出動，甚至四代同堂來觀影，「家人團圓」的氛圍感染不少人，現場不少影迷紛紛表示：「平常不太好意思跟媽媽表達感謝，但看完電影，真的很想帶她跟親友們來二刷。」

為了回饋粉絲，本周六日元宵慶團圓，《詐團圓》加開特別活動，凡於戲院現場購買電影全票1張，即可享有第2張全票半價優惠，參與活動之戲院等詳情，請關注《詐團圓》臉書粉專。