調查員余正煌指控前新竹市長林智堅抄襲其台大論文，而2日媒體人黃揚明在臉書上分享了余正煌委任律師張祐齊所傳來的消息表示，「林智堅的中華大學碩士學位撤銷訴願案，教育部已於1月19日發文，結論是『訴願駁回』，林智堅的清白戰場吞首敗」。對此，前立委郭正亮今（3）日就表示，「賴清德可能將林智堅開除黨籍」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《盧秀芳辣晚報》表示，「其實只要打過訴願或行政訴訟就會知道，行政部門真的要幫忙事實上是有辦法的，因為訴願委員有二分之一是要學者專家，其他都是相關行政單位裡的委員，而那個學者專家裡面要找到跟你同一路的，會有什麼困難嗎？」郭正亮更直言，「所以顯然潘文忠沒有幫他，非常明顯，因為訴願的結果跟判決是要寫出來的，那萬一又變成爭論怎麼辦？」

郭正亮最後也說，「從鄭文燦的敗選報告裡面，指名道姓的人只有林智堅，從那時候就切割了，所以後續所有的發展，那個敗選報告就定位了，如果林智堅的訴願確定，賴清德可能將林智堅開除黨籍，賴清德在這邊就不客氣了，蔡英文不道歉，誰要選2024？就只能由賴清德來止血，要切割、要斷尾就是要兇殘，賴清德開除黨籍這動作才會順」。