1月民間部門共增加個44.3萬就業機會，政府部門增加7.4萬個。上個月失業率從去年12月3.5％降至3.4％，低於市場預估的3.6％。
1月勞動參與率由12月的62.3％升至62.4％。民間企業勞工1月平均時薪較去年同期大漲4.4％、月增0.3％，低於12月的年增4.8％與月增0.4％。
美國勞工部3日公布數據顯示，今年1月非農就業人口增加51.7萬人，遠高於市場預估的18.5萬人，顯示就業市場成長強勁。去年11月與12月數據分別修正至29萬與26萬人。
1月民間部門共增加個44.3萬就業機會，政府部門增加7.4萬個。上個月失業率從去年12月3.5％降至3.4％，低於市場預估的3.6％。
1月勞動參與率由12月的62.3％升至62.4％。民間企業勞工1月平均時薪較去年同期大漲4.4％、月增0.3％，低於12月的年增4.8％與月增0.4％。
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