《風再起時》正式海報。（華映提供）

導演翁子光執導港片《風再起時》邀請2大影帝郭富城及梁朝偉首度合作，再加上許冠文、謝君豪、譚耀文、金燕玲都超強實力派演員匯聚一堂演出，跨越時代史詩般的格局和陣容，都讓電影從開拍至今備受關注，今天公佈電影正式海報，可以見到郭富城與梁朝偉各據一方，一個眉頭深鎖，一位面露微笑，似乎各有圖謀，更讓觀眾期待電影中兩大華探長的恩怨情仇。

雖然香港四大探長的題材已經拍攝過許多次，從《跛豪》、《雷洛傳》、《四大探長》 及2017年上映的《追龍》等作品，已經許久沒有拍攝這個題材的相關故事，翁子光表示當年香港電影或許未有足夠的資源為50、60年代的香港全面搭景重現，也沒有CG特效的輔助，到了今天，技術上處理這類年代電影的功效可說是事半功倍，讓他認為香港也可以拍出更成功的人物傳記。

電影在開拍時期原取名為《全城追緝令》，但拍攝完成後導演便把片名改為《風再起時》，他透露自己一直在思考如何讓港產片再度興盛，這個片名就如同他對香港電影的寄語，他說：「港片的輝煌來自前人種樹，到我們這一代，仍是想要延續，當知道自己做的事情得到認同多少也是有運氣，要警剔自己，我們這一代電影人和侯孝賢、楊德昌、許鞍華、張藝謀、王家衛、杜琪峯差太遠太遠了，現在就是虛心去拍戲，盡力拍出自己喜歡的戲。」

翁子光表示拍攝《風再起時》比起首部作品《踏血尋梅》困難許多，「這部片可以說是野心很大，要用比《踏血尋梅》多十倍的時間和力氣去投入，台前幕後都要花很更多心思，真的很有挑戰性。」郭富城也透露在片中扮演呂樂一角同樣難度超高，「如何從不貪戀錢財的警察，演到成為叱吒風雲的人物，真的很有挑戰，而且電影不是依照時間順序拍攝的，有時1天就要換3種不同年代的造型，每換一次就是至少1小時，我以為演古裝才要那麼久，沒想到，時代戲也同樣那麼辛苦。」

《風再起時》將於本月24日上映。