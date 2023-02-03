中台灣女力崛起！台灣上市櫃公司協會「中台灣女力論壇聯合會」3日舉辦成立大會及論壇，集結近百位上市櫃企業及隱型冠軍女性領導人舉辦交流活動，台中市長盧秀燕親自到場力挺；威剛科技總經理陳玲娟、大學光學科技董事長歐淑芳、龍寶建設董事長張麗莉、國寶級演藝家孫翠鳳等人則現場分享「如何善用女性特質贏在終點！」

根據統計，2022年台灣上市公司共計968家，有140家為女性治理的上市公司，約占14％。盧秀燕受邀致詞時表示，台中公司登記女性負責人占比達32％，全台最多！她強調，這代表女力覺醒，大家對女性的表現應重視、尊敬，她今天親自參加表示支持、也表示她的態度，支持女力發展。

中台灣女力論壇聯合會3日下午4時成立，並開啟「齊頭並進、斜槓女力贏在終點」論壇，邀集大學光學科技董事長歐淑芳、台中教育大學管理學院長林欣怡、龍寶建設董事長張麗莉、孫翠鳳、威剛集團總經理陳玲娟等6人與談斜槓女性如何傳遞女力的交流及核心價值。

其中，企管畢業的威剛科技總經理陳玲娟分享，在男性多於女性的科技業，因為對研發不熟，沒有工程師的技術與專業，她的經營心法是用心及努力，優點是不懂就問，「大家懂的我要懂，我懂的大家不一定懂」，女生與生俱來是溫柔和剛強，這就是力量！

龍寶建設董事長張麗莉在以男性為主的建築產業，用她溫暖開朗的個性，打下品牌與擄獲大批粉絲，因為秉持「莫忘初心，利他共好」的精神經營公司、回饋社會做公益，去年還把世界不動產聯盟全球領袖高峰會拉到高雄舉辦。

國寶級演藝家孫翠鳳則分享，為了扮小生練到一身都是傷，傳統文化產業沒有心法，「只有練、再練，練到爬不起來為止」！一路走來都是心酸故事，「女人力量就像太極，剛柔並濟，我是用命拚搏，才能從台灣走上國際舞台！」

從眼科醫師跨足企業經營的大學光學科技董事長歐淑芳，同時也是女力論壇總召集人。她表示，台灣上市櫃協會女力論壇原只是一個活動，旨在搭建交流合作平台，每年舉辦論壇，傳承知識經驗，但獲得很大迴響。因此借鏡美國的女力論壇，推出公益女力平台「女力論壇」，首場在台北舉辦獲熱烈回響，因此催生成立「中台灣女力論壇聯合會」，將透過舉辦女力論壇，聯結新時代女性領導人，發揮永續影響力。

國立台中教育大學管理學院院長林欣怡表示，台灣女性逐步崛起，是因為在過往傳統環境下，女性需要第一時間察覺問題、看見需要、快速決策，而培養出的能力，同時有非常強的再生能力，女力崛起要有進步空間，是在職業、家庭能平衡兼顧，才會有更好的動力，如果不同產業能達到性別主流化，會對女力發展有更正向的影響力。

「中台灣女力論壇聯合會」榮譽會長施郭鳳珠表示，目前論壇會有80位成員，目標達到100位，會員涵蓋產官學媒體，除上市櫃企業，還有很多中部傳產隱型冠軍的女性領導人或是夫人，她還預告「高雄女力論壇會」目前籌備中，即將於明年成立。

「中台灣女力論壇聯合會」由日本台灣商會聯合總會總會長俞秀霞擔任創會長，世界華人工商婦女企管協會榮譽總會長施郭鳳珠擔任榮譽會長，四方風采董事長郭鳳玉擔任執行長為號召，希望集結來自不同產官學界的中台灣最優秀女性，建構共學、共好、共同成長的平台。

今日成立大會包括台灣上市櫃公司協會理事長黃偉祥、創辦人施明豪、中台灣女力論壇聯合會創會長俞秀霞、榮譽會長施郭鳳珠、執行長郭鳳玉、論壇總召集人歐淑芳、中部上市櫃公司菁英聯誼會長顏德新、第四河川局長李友平、資深主播陳雅琳、大學光學董事長歐淑芳、台中教育大學管理學院院長林欣怡、明華園戲劇總團孫翠鳳、龍寶建設董事長張麗莉、威剛科技總經理陳玲娟等，以及多位經貿界代表皆到場共襄盛舉。