過年除舊布新，不少人也會到銀行拿舊鈔換新鈔，就有網友換了整本百元鈔票，回家後卻發現雖然號碼都是照順序的，但其中一張「444444」消失了，因此PO上網詢問，內行人解答後不少人傻眼，直呼太瞎。

男網友在臉書《爆廢公社》PO文表示，自己在過年換了一本100張的百元新鈔，回家檢查後發現號碼到「444443」後就直接跳到「444445」，中間最特殊的連號「444444」不翼而飛，一頭霧水的他PO文抱怨，詢問是不是被調包了。

男網友在社團PO照，指出自己換整本100張的百元新鈔，卻發現444443號直跳444445號，中間的特殊號碼444444憑空消失。(圖／爆廢公社)

文章曝光後，網友們紛紛留言猜測：「是不是這數字不吉利，所以被抽掉」、「會不會少了一張啊，有數過確定是100張嗎」、「要不要去問銀行看看」，內行人也出面表示：「連號會被抽掉已經是常識了」、「正常啦，出廠之後央行就先抽掉」、「央行抽掉之後拿來拍賣啊，超賺的」、「特殊號都會被抽走，拍賣有些可以賣到100倍以上呢」。

對此央行也證實，自民國100年開始，特殊號碼央行都會事先抽掉，再委託台灣銀行進行拍賣，讓民眾出價競標，底價則為面額2倍，截至目前銷售總額已破9000萬元，扣除成本為國庫賺進近7000萬。文物收藏家則表示，特殊號碼的意義對每個人來說，因此價值沒有一定，有的頂多比原本高2、3倍，有的卻能高至百倍。