中台灣女力論壇聯合會今天成立，盼發揮女性特質，展現另類社會影響力。（林欣儀攝）

中台灣女力論壇聯合會今天在台中市舉辦成立大會，並舉辦首次論壇，除邀請多名女性企業家、明華園戲劇總團台柱孫翠鳳等人與談，台中市長盧秀燕也受邀獻上祝福，她表示，市府推動各項婦女友善施政，力挺女力發展。

盧秀燕表示，她連兩屆都是六都唯一女性首長，代表社會中，女性的權益還需要再爭取；女力論壇的成立，代表讓各行各業的女性有平台可互相鼓勵、幫忙和支援，她將持續展現台中在地女力特色及新時代的女性影響力。

中台灣女力論壇聯合會指出，台灣上市櫃公司協會目前成員約上千家企業，其中14％為女性，透過成立此論壇聯合會，成員目前約80人，除有上市櫃公司負責人、隱形冠軍企業及不同領域翹楚，盼相互交流，發揮永續影響力。

聯合會創會會長為日本台灣商會總會長俞秀霞、世界華人工商婦女企管協會榮譽總會長施郭鳳珠為榮譽會長、執行長為四方風采董事長郭鳳玉，今天成立大會並舉辦「齊頭並進、斜槓女力贏在終點」論壇。

盧秀燕說，台中市女性負責人公司有3萬5444家，許多現代女性「斜槓」肩負不同身分，在轉換身分過程面臨挑戰，但藉由女性獨特的韌性以及兼容並蓄的才智，可發揮另類影響力，在社會、職場、家庭等不同崗位上大放異彩。