2024年立委選戰，國民黨掀起世代交替潮，台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱陸續表態投入黨內初選，除了徐巧芯點名挑戰同黨資深立委費鴻泰，游淑慧、張斯綱也向綠營現任立委高嘉瑜、吳思瑤宣戰。入口網站「Yahoo奇摩」2日起針對「徐巧芯、張斯綱、游淑慧拚藍營立委初選，你看好誰？」進行網路民調，截至今天（3日）晚上10點40分，徐巧芯以73.5%領先國民黨立委費鴻泰的13.4%；游淑慧以52.5%領先民進黨立委高嘉瑜的31.1%；張斯綱則以60.8%領先民進黨立委吳思瑤的19.8%。

「Yahoo奇摩」2日起針對「你看好誰是國民黨2024總統大選最強候選人？」進行網路民調，截至3日晚上10點40分，已有8000名網友投票。其中，該民調問到「徐巧芯欲挑戰同黨籍費鴻泰，你看好誰？」有73.5%的網友看好徐巧芯、13.4%網友看好費鴻泰、選「其他」的有2.8%、10.3%的網友則表示不知道／沒意見。

該民調也問到，「游淑慧預計挑戰綠營高嘉瑜，你看好誰？」有52.5%的網友看好游淑慧、31.1%看好高嘉瑜、選「其他」的有5.8%、10.6%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「外傳張斯綱欲挑戰綠營吳思瑤，你看好誰？」有60.8%的網友看好張斯綱、19.8%看好吳思瑤、選「其他」的有5.5%、13.9%則表示不知道／沒意見。