韓劇《青春月譚》由朴炯植、全少妮、表藝珍和尹鍾碩領銜主演，劇情講述深陷於神秘詛咒的王世子「李煥（朴炯植飾）」和被指控是滅門案件犯人的天才少女「閔在伊（全少妮飾）」，2人決定聯手對抗命運、調查真相，是部融合神秘案件與戀愛元素的懸疑愛情故事。

此次也是朴炯植睽違6年再接演古裝劇，聊到決定出演的契機，他說：「第一次讀劇本時，不知不覺就看完了整部故事，內容相當有趣，會讓人很期待下一個章節。另外，李煥是個擁有多樣面貌的人，隨著他經歷各種事件後，也將會有不同的變化和成長，是很難用簡單言語去形容、非常有魅力的角色。」

雖說《青春月譚》不是朴炯植的第1部古裝劇，卻是他首次披上王世子專屬的藍色龍袍，被問到和一般的韓服有什麼差異時，他開玩笑地說：「穿起來的感覺很新穎，但因為長時間都只穿著那套拍攝，所以衣服好像有點褪色了，現在反而有種像穿自己衣服一樣的舒服和自在感。」

在搶先公開的預告片中，可以看到朴炯植將「李煥」能文能武、帥氣冷酷的一面完美演繹，就連導演也大讚他是非常可靠的演員，並補充說到：「他對於每場戲都會用心準備，任何導演和編劇都能很放心的跟他合作。」給予十分正面的肯定。

另一方面，全少妮在韓劇《花樣年華－ 生如夏花》和《男朋友》中的亮眼表現，《青春月譚》是她出道後的首部古裝劇，劇中她飾演為了躲避追捕而「女扮男裝」成內官的「閔在伊」一角，當被問到這個角色有什麼特點時，她認真回：「雖然類似這樣喬裝的戲份並不少見，但每部作品的角色都還是會有些差異，我因為閔在伊體驗過宮中生活，也挑戰過翻牆和騎馬，拍攝起來覺得非常過癮，這也是我很喜歡她的原因之一。」

《青春月譚》7日起，每週二、三在中華電信MOD、Hami Video全台獨家跟播。