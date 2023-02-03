路透引述美國國防官員稍早表示，「這枚氣球的目的明顯是為了監視」，引發美國國安危機。這枚氣球幾天前進入美國領空後，美國一直在追蹤，包括出動軍用飛機觀察，但美國軍方高級領導人曾考慮在蒙大拿州上空將其擊落，但最終建議不要這麼做，因為碎片可能帶來安全風險。

大陸外交部3日晚間回應，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。