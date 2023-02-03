鈺齊國際旗下全資子公司香港加和國際有限公司，因應印尼建廠發起8300萬美元聯貸案，由台北富邦銀行統籌主辦，第一銀行與玉山銀行共同主辦，今正式完成簽約。

北富銀表示，聯貸案資金將用於支應鈺齊國際，預計印尼西爪哇省設置製鞋工廠之相關支出。近年全球產業為降低成本及控制地緣風險，生產重心已逐漸往東南亞移轉，也帶動東協各國經濟快速成長。

根據亞洲開發銀行（ADB）統計，2022年東南亞平均GDP高達5.5％，其中，印尼作為東南亞國協最大的經濟體，且勞動力相對充裕，亦成為全球投資東協之重心。

鈺齊國際籌設印尼廠，不僅符合全球經濟發展趨勢，更可望提升鈺齊國際生產能力及營運綜效，因此北富銀積極爭取統籌主辦本案，期能發揮金融業專業職能，協助台灣企業推進在亞洲及全球領域的長遠發展。

鈺齊國際創立於1995年，為全球知名的功能鞋與運動鞋生產商，擁有逾50家的國際品牌客戶。鈺齊國際從雲林斗六快速成長為大型的跨國企業，海外營運據點涵蓋中國大陸、越南、柬埔寨等地，在技術含量高的專業防水透氣戶外鞋領域佔有一席之地，且大多數廠區皆通過高標準的Gore-Tex認證，生產品質與技術深獲國際品牌肯定，故為歐美知名品牌商最信任的合作夥伴。

鈺齊國際去年營收高達新台幣241.81億元，較2021年155.44億元增加86.37億元，年增率高達55.56％，再創全年營收歷史新高紀錄；去年營業毛利55.86億元(年增99.25％)、營業利益38.49億元(年增 161.87％)、歸屬於母公司稅後淨利 33.96 億元(年增186.51％)，亦締造歷史獲利新高。