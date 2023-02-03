展望2023 中國軍隊新征程：海軍航母福建艦下水

大陸媒體近日傳出中共第3艘航空母艦福建艦即將開啟海試，專家早先曾指出，目前正在進行的繫泊試驗完成後，福建艦將進入海試階段，交付解放軍海軍的時間也就指日可待。其中最令人關注的有二：首次使用的最先進電磁彈射，以可能會在福建艦上服役的新型殲-35艦載戰機。

新春假期剛過，大陸《央視軍事》頻道就推出題為「展望2023 中國軍隊新征程」的系列專題節目，其中介紹了中共99A主戰坦克、殲-7部隊加速換裝、運油-20空中加油機等共軍的裝備進展，當然最受外界關注的首艘電磁彈射型航母福建艦更是重點。

《央視新聞》在節目中訪問福建艦官兵時指出，開展試航、試驗任務將是福建艦2023年的工作重點。節目還展示了機電部門艙室的畫面，可以看到福建艦的電力系統正處於運作狀態。

福建艦海試時有2個受矚目的看點，一是電磁彈射的驗證，其次是將在福建艦上服役的新型殲-35艦載戰機亮相。（圖／網易）

節目中還援引專家的觀點稱，繫泊試驗完成後，福建艦將進入海試階段，交付解放軍的時間也就指日可待。對於即將來臨的福建艦海試，有2個值得關注的看點：

首先是驗證電磁彈射裝置。電磁彈射裝置是中共航母發展的重要里程碑，中國航母從此告別了蒸汽彈射器和滑躍式甲板起降，但是使用全電動力的福建艦能否滿足電磁彈射器推動20多噸重艦載機起飛的需求，還需要進行實際驗證。

報導指出，各國現役的常規動力航母中，英國的2艘女王航母使用滑躍式甲板起降，而美國海軍過去使用的常規動力航母均使用蒸汽彈射器，對電力的需求較低。目前唯一使用電磁彈射的福特號航母是由核動力驅動，經過多次調試後，功率強大的核反應堆已經可以支持福特號電磁彈射器正常工作。因此，如果全電驅動的福建艦也能支撐起電磁彈射器的電力消耗需求，或許將為世界海軍裝備體系開闢一條全新的道路。

另一個看點是將在福建艦上服役的艦載機，此前已經有媒體指出，海試還包括艦載機起降試驗，目前中共的航母艦載機是殲-15，但考慮到近些年美國海軍正加快推進F-35上艦計劃，中共航母艦載機也需要儘快更新換代。

如果殲-35上艦亮相，將是全球首款雙發動機雙垂尾翼5代機首次部署在航母上。（圖／新浪軍事）

此前有一款被稱為殲-35的新型戰鬥機公開亮相，被許多人認為是中共下一代隱形艦載機。這架雙發雙垂尾5代機中共航空工業的新獨創，雖然目前還不清楚殲-35是否會在福建艦海試中亮相，但對於世界海軍裝備體系而言，如果殲-35上艦亮相，將是首款雙發雙垂尾5代機首次部署在航母上。

報導說，除了新型艦載戰鬥機外，還有幾款艦載機也值得關注，比如新型預警機空警-600、直-20艦載機以及不同型號的無人機等等。

陸媒報導指出，與美國海軍福特號問題不斷的海試過程相比，中共福建艦下水大半年後就能展開繫泊和海試，也說明中國造船工業以及相關技術已愈趨成熟，造艦業正在加速發展，正朝著世界一流海軍的目標邁進。