玖壹壹擔任《大嘻哈》客座評審。（三立提供）

三立、MTV《大嘻哈時代2》播出新的一集，焦點人物鹿希派也面臨去留，他在舞台上的演出舉動，讓評審們傻眼，陳星翰表示不知道鹿希派的壓力是誰給他的，鼓勵他不要背負那麼多壓力。蔡詩芸也罕見說重話：「一直都知道鹿希派作品蠻新的，知道他想要表現自己，但舞台上的表現影響的不只是自己，也會影響到其他選手。」

本周客座評審邀請到玖壹壹，關於團體演出的建議，洋蔥表示：「各自做好自己的部分！」另兩名團員不服氣地回：「我們也會做好自己的部分啊！」另外，賽制越來越嚴峻！1對1 PK賽制「MIC 2 MIC正面交鋒」希望能讓選手全面展現創作能力、饒舌技巧，以及深富個人魅力的演出台風，還有強大的抗壓力。

節目剛開始沒多久，陳星翰非常嚴厲的對選手說：「才進行沒多久，就有許多失誤表現，這不是應該發生的事，我不太能接受。應該要更認真的對待比賽，氣到我都發抖了。」面對評審的嚴厲，神經元晉級後，不怕議論發表觀點表示不認同節目組的賽制規劃。

迪拉身為評審，也分享自己對賽制的想法：「這是公開的制度與比賽，建議大家把弱項掩蓋凸顯強項，在極限的狀態盡量做好。可以體會神經元的感覺，然而也無法為哪一方說話，能做的就是盡量跟評審群一起把演出評好。」現場火藥味十足。