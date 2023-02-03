谷歌上季廣告收入為590億美元，年減3.6％，遜於分析師預估的604億美元，此為2020年第二季以來首見下滑，當時因為疫情之故，許多旅遊和消費者產品行業的大型客戶縮減廣告支出。這也是谷歌自2004年上市以來第二次廣告收入萎縮。

谷歌旗下視訊平台YouTube的廣告收入連續兩季下滑，上季年減7.8％，降至80億美元。除了廣告客戶縮減支出外，YouTube亦面臨TikTok競爭加劇威脅。

谷歌雲端事業上表現相對亮眼，營收年增32％，攀升至73億美元，不過成長率仍低於去年第三季的38％。

就整體而言，Alphabet上季營收達760億美元，略高於一年同期。淨利年減34％，降至136億美元，兩項數據皆不如市場預期。

Alphabet上個月宣布裁員1.2萬人或6％人力。該公司2日表示，裁員相關成本約在19億至23億美元之間，大部分將在第一季認列。此外，縮減辦公空間將產生5億美元成本。

Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）表示，公司上季增加3,455名員工，絕大多數是技術職務。他表示Alphabet大幅減緩人員招聘腳步，以邁向長期獲利成長。

谷歌正努力走過核心廣告業務少見的環境挑戰，2021年數位廣告市場蓬勃發展，該公司業務興隆，但近來逐漸面臨經濟惡化和人工智慧（AI）等領域的新競爭壓力。

Alphabet執行長皮查（Sundar Pichai）在法說會透露谷歌對人工智慧的雄心，計劃在搜尋引擎增添AI功能。

Alphabet宣布自2月起，人工智慧部門DeepMind的成本將計入母公司，不再歸屬於創新事業Other Bet。