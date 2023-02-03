賴清德有感於過去擔任住院醫師時，面對血癌病人的艱辛，特別感謝Dr. Campana的重要發明。他強調「精準健康產業」的重要性，同時感謝Dr. Campana願意協助樂迦提升台灣CAR-T的製備與治療水準，將有助蔡總統推動六大核心戰略產業，未來施政方針將貫徹提升先進醫療技術，於我國厚實的醫療基礎上拓展國際生醫商機。

Dr. Campana是諾華CD19 CAR-T產品序列的發明人，該產品於2021年10月取得台灣藥證許可，符合適應症的血癌、淋巴瘤病患終於有機會在國內接受這項最新興的癌症療法，此項產品一次療程即可達到疾病緩解。除了此項世界第一的序列發明外，Dr. Campana還發明了另外兩項世界第一的CAR：CD7 CAR-T，應用於復發難治型T細胞惡性腫瘤，一期臨床試驗成效良好；異體CAR-NK應用於復發難治型急性骨髓性白血病，可大幅降低製造生產成本，減少細胞治療所產生的神經毒性及免疫風暴，成果卓越，可謂癌末病人疾病治癒的希望。

此次Dr. Campana來台，是由樂迦再生醫療長張裕享醫師邀請，張醫師為國內CAR-T治療臨床貢獻卓著，樂迦為國內細胞治療CDMO專業廠商，尤其專注於CAR-T的生產。

張裕享表示，邀請啟蒙教授前來分享細胞治療的經驗，希望讓台灣與世界最先進的再生醫療接軌，促進台灣CAR-T細胞治療發展，造福台灣民眾。

Dr. Campana表示，台灣的細胞治療總體環境比新加坡更加具有潛力，希望進一步與樂迦在台合作，對於以數位化來發展CAR-T的創新應用充滿興趣。

Dr. Campana此行亦接受台大醫院與樂迦共同邀請，於台大兒童醫院舉辦演講，醫界響應踴躍。包括台大癌症醫院血腫科柯博升主任、小兒血腫科周獻堂主任、花蓮慈濟血腫科李啟誠主任、林口長庚兒童血液科陳世翔主任、台北榮總醫研部洪凱風醫師、兒童醫學部顏秀如醫師、馬偕醫院血腫科林炯森醫師、兒童血腫科劉希哲醫師、署立台北醫院王炯琅副院長、台北醫學大學附設醫院血腫科高志平醫師及醫藥品查驗中心湯依寧醫師等都是座上嘉賓，演講內容討論熱烈。

Dr. Campana與在座醫師分享，過去CAR-T會毒殺病人自身細胞，但經過改良，Dr. Campana創新技術可以防止細胞自我毒殺，大幅提升治療效果。這個新技術，未來將可望取代部分基因編輯的技術，而衍生新的臨床應用。另外，目前很多癌症病人，體內自然殺手細胞（NK細胞）很少，可能只有5％，且活性很低，Dr. Campana已研發出更新的CAR技術，並擁有專利，可以利用不同單株抗體，再引導體內的癌細胞進而有效進行專ㄧ性毒殺。