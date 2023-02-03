西洋情人節將到來，台北文華東方酒店在餐飲、住宿、舒壓芳療都為此祭出甜蜜雙人專案吸客，包含住好住滿2晚起的豪華假期專案，館內米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳獻上特製情人節套餐，文華餅房打造限定蛋糕，酒店芳療中心更推出的情人節限定芳療課程，為戀人們獻上多方位的寵愛體驗。

台北文華東方酒店為西洋情人節推出連住2晚起的「豪華假期」 住房專案，除入住寬敞舒適的客房或套房外，更享有1500元酒店芳療中心之芳療課程或酒店餐飲之折抵額度，讓賓客盡情放鬆體驗浪漫的頂級度假生活，每房每晚1萬2000元+15.5%起。

米其林餐盤推薦「Bencotto」義大利餐廳則於2月11、12日午、晚間及14日晚間精心推出5道式情人節套餐，可品嘗到北海道海膽特選米燉飯、美國牛菲力佐晚香玉筍及冬季松露、香煎北海道干貝搭配帕瑪森乳酪與芝麻葉，以及杏仁蛋糕佐玫瑰荔枝奶霜等；套餐每位3380元+10%，另可加價2680元+10%享用侍酒師精選5杯葡萄酒。文華餅房2月6日起推出「心心相印」限定蛋糕，5吋1680元；同款也推出精緻版的小蛋糕，每個295元。

台北文華東方酒店屢獲國際獎項殊榮的芳療中心則為愛侶打造期間限定的「寵愛情人」雙人芳療療程，療程共60分鐘，搭配馥郁東方調性的5種元素精油，依個人需求選擇其一，讓芳療師進行從和緩漸進至深層的抒壓按摩，釋放緊繃的身體、靜心寧神。除了可享使用雙人芳療套房，還能獲贈2瓶Elemental Herbology身體沐浴油30ml，即日起至2月28日雙人優惠價1萬4540元+10%，需提前預訂。