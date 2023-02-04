美國防官員2日注意到，領空出現來自中方的「間諜氣球」已飛行數日，面對指控，北京當局隨即反駁稱「希望雙方冷靜處理」，過了幾小時後，陸外交部發言人於晚間9時出面證實，無人飛艇嚴重偏離原本航線，對此不可抗力誤入表示遺憾。然而，有分析師著眼於「中國為甚麼還堅持用最古老的監測技術間諜氣球（spy balloon）呢」?

早前被外媒以「疑似中國間諜氣球」報導，在美國上空飛了幾天，引起許多人好奇，為甚麼北京政府想要使用相對簡單的工具監視美國大陸。英國廣播公司(BBC)訪問到空軍戰力分析師何淵明(He Yuan Ming)指出，「還有甚麼比看似無害的氣球更適合呢」，進一步說明，早在二次世界大戰，日軍用它們在美國發射彈藥，就連美蘇冷戰期間也被兩國廣泛運用。

何教授還提到，北京擁有世界頂尖的監控技術，事實上，中方有其他方式可以用來監視美大陸的基礎設施，或獲取他們想要的消息。「氣球比較像是一種信號，而不是安全威脅」。

來自卡內基基金會的研究員米歇爾(Arthur Holland Michel)表示:「關鍵可能就是要『被人發現』，中方可能正利用它(氣球)來證明自己的先進技術可以橫越美國，甚至不費吹灰之力，冒一絲可能風險，氣球正是非常理想選擇。」

此外，其他專家補充，氣球可以搭載攝像頭和雷達感測器等現代技術，增加優勢，最重要的是，它比無人機和其他衛星更便宜，也更容易部署。