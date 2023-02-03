早前美國防官員注意到，國土上空出現來自中方的「間諜氣球」已飛行數日，外媒以「疑似中國間諜氣球」報導，就在幾個小時後，大陸外交部發言人毛寧證實，無人飛艇嚴重偏離預期航線，對此不可抗力誤入表示遺憾。綜合BBC、《紐時》等外媒報導，來自白宮最新消息指出，拜登政府將推延國務卿布林肯（Antony Blinken）5日至6日訪問中國大陸的行程。

布林肯原定於下周訪問北京並會見中國外長秦剛和中國國家主席習近平。如果成行，他將是2018年以來首訪中國的國務卿。

中國外交部稱，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。

共和黨國會議員聞訊，迅速呼籲布林肯取消他的行程。美國廣播公司新聞首先報導布林肯將取消他的行程。一名不願透露姓名的官員表示，布林肯不希望間諜氣球主導他與中國官員的會談，也不希望通過取消行程來誇大局勢。