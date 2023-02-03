1月FAO糧食價格指數平均為131.2點，相較去年12月下修過的132.2點跌0.8％，觸及2021年9月來新低。與去年3月創歷史新高的159.7點一比跌17.9％，黑海糧倉爆發俄烏戰爭促使全球糧價狂飆。

FAO表示，全球糧價進一步放緩，主要受小麥價格走跌帶動。俄羅斯和澳洲擴大出口的緣故，1月小麥價格跌2.5％。

不過玉米需求強勁之下，整體穀物價格持平。去年12月FAO穀物價格指數為147.4點，1月指數與其相比只略升0.1％。

根據FAO報告，去年全球穀物產量目前預估27.6億噸，較2021年產量減少1.7％。其中小麥因主要產區俄羅斯和澳洲豐收，去年產量可望寫下創紀錄的7.94億噸。反觀2022年稻米產量受中國減產拖累，下滑2.6％。

1月植物油價格指數跌2.9％來到140.4點。乳製品價格指數跌1.4％來到136.2點，觸抵一年新低，其中奶油價格連跌7個月，然拜西歐地區食品服務業及零售銷售復甦之賜，起司價格略見上漲。

肉品價格比起去年12月跌0.1％，但相較一年前仍高出1.3％。糖價則是三個月來首見走跌，與去年12月相比滑落1.1％。