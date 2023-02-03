財報顯示，法拉利第四季營收年增17％至13.68億歐元，高於分析師預估的13.5億歐元。上季每股盈餘（EPS）達1.21歐元，低於市場預期的1.25歐元。

法拉利去年全年營收達50.95億歐元，獲利9.39億歐元或EPS5.09歐元，超越分析師預期的49.77億歐元與4.94歐元。

法拉利亦發布今年財測，預估2023年全年營收可達57億歐元，經調整後EPS介於6～6.2歐元，營業獲利率估升至26％。