財報顯示，法拉利第四季營收年增17％至13.68億歐元，高於分析師預估的13.5億歐元。上季每股盈餘（EPS）達1.21歐元，低於市場預期的1.25歐元。
法拉利去年全年營收達50.95億歐元，獲利9.39億歐元或EPS5.09歐元，超越分析師預期的49.77億歐元與4.94歐元。
法拉利亦發布今年財測，預估2023年全年營收可達57億歐元，經調整後EPS介於6～6.2歐元，營業獲利率估升至26％。
義大利豪華車廠法拉利（Ferrari）2日公布去年第四季財報表現不俗，2022年全年獲利暴增13％。執行長維尼亞（Benedetto Vigna）樂觀預估，市場對於旗下高價跑車需求熱絡，可望令法拉利今年業績更上一層樓。
財報顯示，法拉利第四季營收年增17％至13.68億歐元，高於分析師預估的13.5億歐元。上季每股盈餘（EPS）達1.21歐元，低於市場預期的1.25歐元。
法拉利去年全年營收達50.95億歐元，獲利9.39億歐元或EPS5.09歐元，超越分析師預期的49.77億歐元與4.94歐元。
法拉利亦發布今年財測，預估2023年全年營收可達57億歐元，經調整後EPS介於6～6.2歐元，營業獲利率估升至26％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。