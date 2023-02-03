每日房貸新聞（Mortgage News Daily）每天調查30年利率平均值在2日下跌至5.99％，為去年9月12日來首次跌破6％。

30年利率30日為6.21％。31日Fed舉行今年首場貨幣政策會議而跌至6.17％。Fed主席鮑爾1日指通膨仍居高不下但已有所緩和，被外界認為跟其之前直言物價高漲的說法已有所轉變，讓30年利率跌至6.04％。

Fed立場轉變讓美國10年期公債殖利率從30日的3.538％，持續下降至3日盤中3.387％，有助加快房貸利率下降速度。

另據房貸機構房地美（Freddie Mac）資料，截至2日止一周的30年利率均值從前周6.13％下降至6.09％也創9月中來新低，較去年10月最高7.08％下跌近1個百分點。

抵押貸款銀行協會（MBA）首席經濟師法蘭塔托尼（Mike Fratantoni）指Fed調控短期利率升降，而包括30年房貸利率等長期利率則受市場的經濟預期所影響。只要投資人押注經濟放緩和Fed能戰勝通膨，就會讓長期利率走低。

每日房貸新聞營運長葛拉漢（Matthew Graham）指經濟與通膨等數據顯示通膨正降溫而減輕Fed升息壓力，讓30年房貸利率跌破6％後將維持5字頭，要花一段時間才會看到4字頭。

房貸利率去年10月登頂後就往下走，減輕有意置業的潛在買家負擔。

以購買40萬美元房子並支付2成頭期款為例，目前申辦30年利率的房貸戶每月本金償還金額，較去年10月申辦時的金額減少293美元。

房貸利率走低讓房市出現起色。全美不動產仲介協會（NAR）的12月簽約待過戶成屋銷售指數月增2.5％為六個月來首次上升。