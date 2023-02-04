證交所董事長林修銘一現身，就遞上他為推廣創新板（TIB）所特別印製的新名片。有別於白底黑字細明體的傳統證交所名片，創新板名片色系是黑底白藍字，質感讓人眼前一亮；有英文聯絡資訊、QR Code，卻刻意避去了「董事長」職稱。「這半年來我走訪很多新創企業，感到宣傳創新板也要有創新，就特別設計了這版本，希望更快融入新創圈。」他說。

《財訊》報導指出，去年8月，林修銘以史上最年輕、極少數非財經首長的黑馬之姿，接掌資本市場兵符，一上任就馬不停蹄地出國考察、走訪潛力企業，多次鬆綁企業掛牌規定與投資人資格、對違反內控及重大訊息申報的公司祭出嚴懲等大刀闊斧的措施，讓台灣證交所即使面臨全球熊市、資金緊縮環境，也繳出亮眼的成績。

2022年，證交所掛牌家數達23家（含1家掛創新板），IPO（初次公開發行）籌資金額278億元，均較上年度有雙位數成長；去年年中才開板的創新板，年底前有8家企業申請，截至封關前已有錼創、泓德能源、雲豹能源獲准掛牌。反觀，全球市況都因俄烏戰爭及國際升息而大幅衰退，據世界交易所聯合會（WFE）統計，去年全球新上市家數與籌資金額都較上年減少近5成。

《肯拚的黑馬》沒有讓一家企業跑到海外

逆風中，為何台灣資本市場熱度未被澆熄？《財訊》分析，證交所上市一部副總經理陳麗卿分析，去年台灣企業的獲利水準再創新高，進而對申請台股上市意願更趨熱絡，台積電旗下采鈺、華碩轉投資力智、友達轉投資瑞鼎等重要企業掛牌，都是帶動台股IPO籌資的主要引擎。

「創新板方面，除了信任科技廠商Gogolook、元宇宙應用方案倚天酷碁、正瀚生技等企業送件審議中，排程上還有電動車廠鴻華先進，以及資安、物聯網、循環經濟等多家廠商即將送件。」陳麗卿透露。

根據《財訊》報導，原本有不少企業有意轉戰美、日、星交易所，認為海外掛牌可以獲得更高的估值。「但so far在我手上沒有讓一個跑掉，所以今年我很樂觀，目標是主板加創新板全年掛牌23家。」林修銘用他招牌的國台英3聲道堅定地說，的確很多大股東認為國內投資人不會給新經濟公司好的估值，要到海外掛牌，為了與國際競爭，他不僅率團三顧茅廬，還會動用他所有的資源，親自和大股東解釋，「我承諾，我會好好經營這個區塊，只要你們相信我，交易所做得到，就請你們留下來。」