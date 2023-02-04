在市場對下半年全球景氣復甦及聯準會貨幣政策轉向的樂觀預期下，激勵標普五百指數向上突破壓力線，美股各指數位階也相繼向上收斂至年線，同時也帶動台股加權指數年後開紅盤補漲，收斂落後的位階，權值股龍頭台積電大漲更是推升加權指數的重要功臣及外資主力回補的標的，勢必會對產業供應鏈的股價帶來變化。

台積電漲價效應 激勵股價突破反壓

摩根士丹利表示根據產業調查結果顯示，超微、高通、聯發科(2454)等台積電(2330)主要客戶均已接受晶圓代工服務費漲價5％~7％，就連下單量最大且最具資格享受折扣優惠的蘋果，都接受自年中起的3％漲價，研判台積電毛利率目標53％將看來更加穩固。

在更樂觀情境中預期，若EUV技術及材料有所突破，加速三奈米製程以後的發展、英特爾加速將主流CPU委外給台積電代工、英特爾或三星退出先進製程晶圓代工等情況發生，台積電合理目標價將有望坐七望八，激勵台積電股價在年後開紅盤當日放量大漲逾6％，並突破年線反壓，將成為半導體產業股價位階收斂的指標。

由於超微已在今年CES展上宣佈Instinct MI300新型處理器，是首款結合GPU、CPU的資料中心級加速處理器(APU)晶片，主要針對大型資料中心，瞄準超級電腦、AI演算法需求，公司預期新品將有助於在今年資料中心市場搶占更多市占率。

英特爾及Nvidia等競爭對手為避免市占流失，勢必也會推出新製程新品硬戰。各廠在新製程產品的軍備競賽壓力下，自然只能乖乖接受代工廠台積電的漲價要求。

先進製程 帶動設備及設計服務需求

提供半導體生產所需的微影設備大廠艾司摩爾在日前法說也表示，目前在手訂單已達四百億歐元續創新高，又以用在先進製程的極紫外光(EUV)曝光機設備需求最為強勁，並維持EUV曝光機擴產計畫不變，預期2025~2026年低數值孔徑(Low-NA)EUV機台年產能將提高至九十台，High-NA EUV機台年產能將在2027~2028年擴增至二十台，顯示即便今年半導體產業規模面臨衰退，台積電、英特爾及三星等一線製造廠仍積極擴衝先進製程產能，可見對先進製程應用需求前景相當樂觀，有助提高市場對先進製程族群的投資信心。

凱基投顧則認為先進製程不斷開發及製程升級帶動電晶體密度提高，使得晶片設計之結構及功能漸趨複雜，將推升IP及設計服務需求，主因進入先進製程時代，IC設計公司將面臨設計成本遽增，以及因應更高的運算表現，IP要求不斷提升，還有更高的研發資源需求與專案開發經驗要求持續提高。多數公司無法承擔如此嚴峻的要求，轉而尋求設計服務及IP業者之協助，預期此趨勢將讓設計服務廠接到委外需求訂單只會有增無減，設計服務廠也將能憑藉更為逆循環的產業特性，抵禦半導體產業規模下行的逆風。

世芯-KY(3661)、創意(3443)及智原(3035)等台廠設計服務廠將會是此趨勢下的受惠者，世芯-KY因產品應用在AI及HPC及生產投單先進製程的比重最高，受惠程度會最大，美系客戶專案進入量產後將帶來較大的營收規模貢獻，成為支撐今年營收成長的主要動能。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1171期，2023.02.03出刊。

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1171期》)