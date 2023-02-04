郭羽瑄平常課堂上須使用擴視鏡學習，才能看到台上老師授課情況。(屏東家扶提供)

郭羽瑄常姐代母職，協助父母照顧年幼弟妹。(屏東家扶提供)

臉幾乎就要貼上擴視鏡，才能看到鏡頭下的課本，這外人看來難以想像的學習情況，成了小五女童郭羽瑄的日常；因遺傳眼疾使得她雙眼視力僅剩0.1，但她仍認為，手腳毫無殘缺已比其他人幸運，如此樂觀且積極心態，令人不捨且欣慰，她則堅定地說，要用百倍努力來彌補0.1的視力。

家庭並不富裕的羽瑄，父親擔任水泥車司機，母親則因罹患腦瘤，近幾年歷經多次手術，只能在身體允許情況下，從事臨時性工作、協助家計。

身為家中長女，有個就讀小一的弟弟及仍在幼兒園就讀的小妹，3人從出生起，就罹患先天性角膜白斑，避免3名子女眼睛惡化，平均每個月皆須回診追蹤，雙親工作常為了回診治療需要請假，家庭生計維持不易。

學校老師談起羽瑄都給予高度肯定，校方在她入學時透過特教會議及資源評估，發現她的學習需要更多輔助，過去總要緊貼課本或黑板，才有辦法看得到，後來引進資源，利用高畫質折疊式桌上型擴視機，終於讓學習不受阻礙。

五年級導師表示，他將羽瑄視為一般生，同等的要求完成作業，從中就能看見她努力的步伐，期待可以讓自己跟上班上同學，師長默默觀察到她努力且不放棄的一面。

當母親身體微恙時，羽瑄則姐代母職，幫助父母照顧弟妹，減輕家人負擔，3人因為視力關係，走在路上常常跌倒，面對跌倒的疼痛，她自己會立刻站起、拍拍灰塵，並安撫弟妹收起眼淚，展現這年紀不常有的鬥志，令人心疼又欣慰。

長期協助郭羽瑄的屏東家扶資深社工師涂雪貞說，先天上的缺陷卻不因此擊敗她，她還曾天真的說，比起其他手腳殘缺的人，自己已經非常幸運，生活能夠自理，樂天且知足的態度，讓所有人都忍不住對她多些關心，不久前獲得家扶提報向上兒童表揚，讓她開心許久，不僅是對她不屈不饒的求學態度肯定，也激勵羽瑄繼續面對人生挑戰，相信她能做得更好。