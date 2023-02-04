國民黨台北市議員游淑慧、徐巧芯和張斯綱近日陸續表態將爭取2024立委提名，其中徐近期更猛攻其選區五連霸的資深立委費鴻泰，引發熱議。對此，游淑慧透露，雖然有評論認為，徐巧芯這次的參選起手式，打得很高調、兇殘，但事實上，徐是很害怕在初選時被「搓」掉的。

游淑慧昨（3）日在政論節目《新聞大白話》指出，有國民黨中央人士告訴她，很多人在過年期間去找了黨中央高層，希望透過「現任優先」的方式，來處理這次的立委提名。而正是因為有這樣的前提，徐巧芯只有「把事情、話題打得越熱鬧」這一招，才能讓大家看到她的意志和態度，否則她可能就被「搓」掉了。

游淑慧也坦言，她們其實陷入一個難為的情況，因為她們其實是想「溫良恭儉讓」的，但這麼做，可能就會被以「你還年輕」等理由給犧牲掉。

游淑慧接著說，同黨桃園市議員詹江村在2020年立委選舉初選獲勝，但年近60的他一樣被以「你還年輕」的理由勸退，她認為，這種現象會永遠給外界呈現國民黨「沒有世代傳承和年輕新面孔」的觀感，也指出，在下次選舉要推出青壯世代，或是資深的候選人，還是要看選民的喜好，而不是「喬這個喬那個」，若讓選民失望，他們會投給別人的。