日本迴轉壽司業者「壽司郎」遭「奧客恐攻」，股價重挫，市值蒸發160億日元。受到事件影響，壽司郎生意大受打擊，許多日本網友不忍業者承受無妄之災，發起「#救救壽司郎」運動，呼籲到店用餐以行動力挺。而觀察壽司郎母公司Food & Life Companies股價，仍未站回3000大關。

近期日本爆發多起「奧客恐攻」，起因來自一名17歲金髮高中生，他到壽司郎用餐時玩心大起，隨手拿起調味料罐舔食，緊接著還惡意舔公用杯，並將口水抹在台上的壽司，行徑噁心，在日本掀起輿論撻伐，也放大其他起類似行為的「奧客恐攻」。

壽司郎第一時間出面證實確實是公司分店，除了強調已經全面消毒店鋪，也說會採取法律途徑究責。

儘管如此，壽司郎仍遭受慘烈的衝擊，有日本民眾在事件發生後到店用餐，發現店內竟然空無一人，且股價也受到衝擊，母公司FOOD & LIFE Companies市值暴跌160億日元。

許多日本民眾不忍壽司郎店內淒涼的境況，尤其現在仍處疫情期間，大環境更是艱難，許多民眾在推特等社群媒體發起「#救救壽司郎（スシローを救いたい）」運動，呼籲以行動來支持壽司郎。

「奧客恐攻」事件發酵下，觀察股價走勢，1月25日前後均在3000元上下震盪，甚至一度逼近3100元，但1月31日股價直接跳水，從前一日的3015元跌至2870元。截至3日，FOOD & LIFE Companies收在2935元，仍未站回3000元關卡。

壽司郎母公司3日漲1.8%，收在2935元。（圖／截自YAHOO股市）

為了消彌消費者對食安的擔憂，壽司郎3日在官網公告3項新營運策略：

一、 壽司輸送帶改以僅送顧客所訂購的餐點，同樣透過觸控面板下單品項；另外，部分門市則提供「專用通道」將餐點送到座位。

二、 如需要更換或補充桌上的調味料、餐具，請由服務人員直接送至座位。

三、 為了降低接觸輸送帶上餐點的機會，全國門市將裝設透明壓克力板阻隔餐桌。