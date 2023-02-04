調查員余正煌指控前新竹市長林智堅抄襲其台大論文，而2日媒體人黃揚明在臉書上分享了余正煌委任律師張祐齊所傳來的消息表示，「林智堅的中華大學碩士學位撤銷訴願案，教育部已於1月19日發文，結論是『訴願駁回』，林智堅的清白戰場吞首敗」。對此，中天《盧秀芳辣晚報》3日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「林智堅中華大學論文訴願遭教育部駁回」的看法，沒想到年輕人一面倒，驚呼「原地嚇到」、「當笑話看」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》3日由「辮子妹」進行街訪，對於「林智堅中華大學論文訴願遭教育部駁回」，許多年輕人紛紛表示「當笑話看」、「真的很誇張，這種人還敢一直參選，不要臉」、「說不定是手下或是幕僚幫他寫的」、「不會說話就不要從政，連理由都掰不出來」、「太誇張了，沒有那麼好騙啦」、「如果沒有寫過就大方承認」、「他算是有點活該，抄襲就是不對，就說謊不打草稿的感覺」、「原地嚇到，直接原地嚇到」、「他就是抄襲啊」。

而針對綠營官員接連爆出論文抄襲案，年輕人也認為「就是台灣政治的問題啊，就像現在新任的陳建仁、鄭文燦不是也有抄襲的風波嗎？這種人還可以當上行政院長和副院長嗎？」、「2024即便民進黨派賴清德出來，也不要投給他，送他們下去」、「民進黨不要在胡作非為了」。