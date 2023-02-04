陸軍爆發嚴重軍紀事件！某機械化步兵旅一名上尉連長，與同連中尉女輔導長，竟然在營區內將連長室當成砲房，在營內大玩性愛遊戲，未料性愛影片不明原因遭到外流在軍中瘋傳。沒想到該影片也傳至對岸，許多中國大陸網友也看傻，紛紛直呼「原來這個影片是真的，下巴都震驚掉了」，引發討論。

根據觀看過外流影片的人士描述，影片中男方全裸，女方則是身穿綠軍內衣，還披著迷彩戰鬥服，臂章明顯露出為該機械化步兵旅標誌。兩人在營區內以站姿嘿咻，過程中男方還喬鏡頭自拍，兩人神情相當愉悅。

這段自拍影片不知何故流出，並在軍中瘋傳。陸軍司令部獲悉大為震驚，立刻進行調查，經與當事人訪談，確認拍攝時間為2021年間，男方當時為上尉連長，女方則是同連中尉輔導長，兩人為情侶關係。事後女方調往憲兵連，男方擔任訓練官，據稱男方接受調查時表示，此為兩人間的私密影片，手機內影片不知為何外流，目前已經報警處理。

而消息一發出，也在微博上引起大量大陸網友討論，甚至上了微博hashtag「台灣陸軍軍官」、「台陸軍情侶」的熱搜，看完的網友紛紛直呼「這是所謂灣灣的愛情武打戲嗎？看完驚為天人」、「原來這個影片是真的，下巴都震驚掉了」、「這只能乖乖的等待上面的決定吧，希望有關單位能進行重懲」、「這也太勁爆了，玩得太牛逼」、「其實女軍官還蠻漂亮的」。