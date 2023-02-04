42歲男星李運慶和女友洪詩交往3年，感情十分甜蜜穩定，去年11月宣布求婚成功，雙方關係更進一步，預計今年就將結為夫妻。日前他的爸爸因跑步摔倒，導致股骨頸斷裂到他家中居住，洪詩也見到未來公公，李運慶形容洪詩是「驚世媳婦」，更曬出洪詩私下模樣的照片，引起網友笑喊：「女神形象啊啊」。

李運慶日前在臉書表示，爸爸手術後一個月，因為傷口感染又做了2次清創手術，但他得離家到劇組客串，好在親哥來家裡幫忙，彼此體諒難處，透過這次，更有意想不到的收穫：「我哥說，結婚之後，都很少和爸爸聊天，因為這次手術，他好好的和爸爸相處了，我認為，他與年少的自己，還有爸爸和解了。」

此外，李運慶亂入洪詩和爸爸同框的居家生活照，只見她的頭髮僅用鯊魚夾固定，身穿一套輕鬆的粉紅色睡衣，整個人躺在沙發上，啃著快要吃完的玉米，而坐在餐桌前的爸爸，嘴裡同樣啃著玉米、一邊看著未來的媳婦，超逗趣的畫面，不禁讓人看得莞爾一笑。

洪詩私下和外出的模樣有些差距。(圖/李運慶 FB)

網友們在底下留言：「洪詩會不會哭哭」、「記得明天要發文報平安嘿」、「驚世媳婦也是累壞了」、「完全把本性都展露無遺了，都沒形象了」，藝人林筳諭也笑喊：「你真的很找死」，急著求生的李運慶回覆：「我也有放她美照好嗎？」，可見，洪詩身著黑色削肩上衣，雙手擺放到肚臍位置，右側李運慶用紅色字體寫道：「肚臍癢」3個字，隨後補充說：「女神超正的啊」顯見小倆口感情超好。