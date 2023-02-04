2024總統大選，副總統賴清德幾乎確定代表民進黨參選，資深媒體人趙少康卻認為，總統蔡英文還沒有放棄行政院長陳建仁。

趙少康3日在政論節目《少康戰情室》中表示，2024民進黨人選現在看起來就是賴清德，但是也不一定。他認為，蔡英文並沒有放棄陳建仁，雖然你認為不可能，但陳建仁2日說，罵他幹什麼，說他借調，這是他最後一個政務人員的公職。趙少康認為，陳建仁為什麼不講，從此退休了，任何政治公職都不做。

媒體人尹乃菁則表示，她覺得駐美代表蕭美琴是一個不錯的人選，如果民進黨已經討論到說不管誰出來，副手都是蕭美琴，就民進黨的內部來講，其實是一個蠻成熟的狀態，她還是覺得不到最後關頭，或許都不能完全排除陳建仁。

至於國民黨，前立委沈富雄認為，現在像前立法院長王金平、國民黨主席朱立倫，他們只要針對大家心中對他們的疑慮，講不會選2024，不都沒事了。