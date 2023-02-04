國民黨台北市議員徐巧芯槓上聯電創辦人曹興誠，發現他去年幫民進黨助選的時候還是「外國人」，曹興誠不滿反批她是「潑髒水的小咖」，也有網友護航曹興誠，稱其去年輔選時是雙重國籍，沒有違法疑慮。但徐巧芯發現，曹興誠身分證上寫是去年8月30日拿到身分證，可是卻在8月8日便開始表態支持時任民進黨台北市長候選人陳時中，她呼籲網友，一起檢舉曹興誠。

面對被說是「出來潑髒水的小咖」，徐巧芯說，有錢的人就可以隨便定義別人是大咖還是小咖？但她是無所謂，自己確實是小咖，只是一個台北市議員，要慢慢成長茁壯還要靠民眾對她的支持，一步一步踏實的走。

徐巧芯表示，畢竟自己可不像曹興誠，一下說要搞統一公投，一下又要反共；一下是中華民國人，一下是新加坡人，中間再爽爽搞個雙重國籍；一下說大手筆要帥氣大捐30億，一下又說要慢慢來，「這種超級多次『反起反倒』的人，在台灣竟然會有人信？我也是醉了」。

徐巧芯指出，曹興誠這次的事情更是擺明不老實。首先，曹去年說自己已經是中華民國籍，放棄新加坡籍，現在被她拿出的文件打臉，明明是今年一月才申請通過放棄新加坡籍。

她說，「一堆斑斑」開始替曹護航，說曹去年以「雙重國籍」輔選，所以沒問題，但先不說這個洗白方式多荒謬，保持著雙重國籍還好意思說愛台灣？要不是這次自己傻到自爆，曹興誠也根本沒有打算誠實告訴大家自己雙重國籍的事。

徐巧芯強調，重點是，曹的身分證上寫是去年8月30日拿到身分證，可是卻在去年8月8日開始就有一系列表態支持陳時中等民進黨候選人的言論，跟不斷上節目談政治並助選，「當時他的身分，是不是外國人？」

徐巧芯怒批，外國人是在助選幾點的？境外勢力介入台灣政治？並呼籲網友「請你跟我這樣做，檢舉曹興誠，大家一起動起來」。