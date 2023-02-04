46歲金曲台語歌王蕭煌奇，因患有先天性白內障，一出生就失明，所幸在歌唱領域大放異彩，出道20年的他，當年一首成名曲《你是我的眼》至今仍為經典。近日蕭煌奇在臉書PO到南投賞花的照片，引起網友熱議，稱他是在玩自己的地獄梗，笑喊：「注意看！這個男人太狠了」。

蕭煌奇1日在臉書發出照片，可見他置身在南投草坪頭一片花朵前方，風景十分怡人，他的配文卻寫下5個字「初春來賞花」，直接驚呆一票網友，主要原因是蕭煌奇就算透過手術短暫恢復視力，很快即因為用眼不當二度失明，因此這篇貼文被認為是在開自己的眼睛玩笑。

蕭煌奇稱自己賞花，被解讀為是在玩地獄梗。(圖/蕭煌奇 FB)

貼文一出，已吸引超過7.8萬網友點讚、湧入近7千則留言：「我會在這裡原地下地獄欸」、「今天撒旦應該很忙」、「我剛滑到還以為是什麼梗圖，對不起」、「最強的幽默就是自嘲了」、「眼前的黑難怪不是黑」、「注意看！這個男人太狠了」、「妳懂嗎，地獄梗」、「Ｘ！我要積功德不要地獄」。

然而，也有網友持反對意見，認為盲人可以用不同方式感受景色：「賞花並非看花，賞花是一種行為，是來體驗花朵綻放的氛圍，台灣人普遍缺乏素養」、「上面那些留言會下地獄」、「他可以聞花香啊！可以感受在花的氛圍裡，旁邊也會有人告訴他，現在花開的如何了！」、「花草芳香確實很適合踏青遊賞」。