邊境解封，許多人立刻動身出遊日本，也出現許多不懂日本規矩的「失格旅人」。就有不少人疑惑，為何日本餐廳除了熱茶外，一律都是端上冰水，而非常溫水？解答曝光也讓人直呼長知識。

有網友上個月在PTT發文抱怨，自己到日本玩，適逢冬天冷到不行，體感溫度甚至來到零下6度，戴超厚手套都沒用，手一樣冷到快結冰，結果近了拉麵店後，店員照樣端出冰水，讓他非常不解，因此PO文詢問原因。

事實上有此疑惑的人相當多。對此臉書粉專「日本台灣交流協會」就曾在2021年底發文解釋，表示日本餐廳提供冰水的原因，來自與從前電力和冰箱稀缺，主人家待客時，會將得來不易的冰塊加到水中，表示尊重，在格外重視禮貌的日本當地，就一直流傳到現今，喊話網友們別再誤會了。

不少網友紛紛留言：「長知識」、「文化差異在被理解後能夠真切感受到對方的心意呢」、「我懂，就跟台南人都會在食物裡加糖一樣」、「下次招待日本人，我要直接端出剉冰」；也有人表示，一般來說跟跟店家要溫水，可能會被拒絕，或是店家會端熱茶，如果真的想喝溫水，只要跟店家說是要吃藥，店家就會給了。