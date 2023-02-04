女神宋慧喬出道 26 年來首次挑戰復仇劇「黑暗榮耀」，2022年底上線後引發熱烈回響，點閱率和討論度皆成功輾壓前夫宋仲基的「財閥家的小兒子」，演技更被網友大讚她完美化身復仇女神。但也有網友太入戲，認為喬妹在劇中「老了不少」，有網友反駁「喬妹多年來都是整形醫師一致認定最美的鼻型」，有整形醫師透露，隨著口罩令逐漸解除，許多年輕女孩都熱衷把鼻子「喬」一下，既能開桃花又招財。

宋慧喬最新的作品「黑暗榮耀」主軸圍繞高中校園霸凌，粉絲翻出不少宋慧喬高中時期的舊照，喬妹因澎潤飽滿的臉蛋和高挺的鼻子有著「母胎美人」的封號，也是韓國有名的「天然美女」，但是宋慧喬在劇中飾演的文同珢，是個因學生時代慘遭霸凌後一心只為復仇而活的女人，因應劇情所須，整個人都是暗沉、憔悴的狀態，不僅臉色暗淡還有明顯的法令紋，看起來好像老了不少，對此宋慧喬解釋，除了角色設定外，自己當然也會隨時間老去，本人非常看得開。

不少網友表示，就算在宋慧喬臉上開始有歲月的痕跡，她也依舊美麗動人，畢竟宋慧喬曾蟬聯韓國整形範本整整十年，被整形醫師選為「最理想的女星鼻子」。為什麼是最「理想」的鼻子？因為宋慧喬的鼻子並不是特別高挺的鼻型，而是有著自然的弧形，鼻頭也不會過尖，被稱為標準的「美人鼻」，成為最佳整形範本。

雖然不是每個人都能像喬妹一樣，天生就能擁有「美人鼻」，但隨著醫美技術的突飛猛進，後天改造也是能夠「喬」到好鼻型。尤其是面相學上常說鼻子代表一個人一生的運勢，許多人希望透過整鼻打造開運面相，也讓自己更有自信。而喬妹的「美人鼻」更是「招財鼻」，根據韓國媒體推估，宋慧喬演出「黑暗榮耀」第1、2季加起來16集，片酬上看32億韓幣（約8563萬新台幣）。

台灣整鼻權威法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，目前整鼻的方式的確有很多選擇，市面上隆鼻植入物也有許多種，目前常見的隆鼻植入物有矽膠、人工植入物、自體跟異體肋骨、鼻中膈軟骨等，安全性跟風險都不同，他建議民眾如果想要隆鼻重建的話，自體肋骨隆鼻是目前最熱門的手術。先取出部分肋軟骨，再雕塑出適合的厚度，增高鼻樑及鼻頭，符合五官比例，也能精雕鼻頭，塑造好看的整體線條，且因植入物取自人體，所以沒有排斥問題，術後感染的機率也極低，維持的效果會比傳統矽膠隆鼻來的持久。

此外，如果只是對現在的鼻型不滿意，想要讓鼻型更好看，也可以使用其他植入物去改善即可，例如，假設病患只對鼻頭的形狀或高度、角度不滿意，就可以只針對鼻頭的部份去微調，一般鼻頭常使用的材料就是耳軟骨，耳軟骨的支撐力雖然不比肋軟骨好，但只要材料足夠，一樣可以針對鼻頭去塑型。

邱浚彥提醒，門診上常遇到希望鼻樑越挺、鼻頭越窄越好的女性，但這些都只是迷思，大部分亞洲人配上過度高挺的鼻子，並不會凸顯混血感，反而會顯得突兀，此時，術前諮詢的關鍵就是要和醫師討論希望的成果，醫師的美感至關重要，若雙方對於手術預期效果產生認知差異，就可能引發醫療糾紛，影響醫病關係，建議民眾術前做好功課，必須選擇合格的醫院，和挑選專業有經驗的醫師，術後應照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。

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